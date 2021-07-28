Журналист заявил, что главред The Insider незадолго до обыска планировал покинуть Россию

МОСКВА, 28 июля /ТАСС/. Главный редактор The Insider Роман Доброхотов собирался покинуть РФ незадолго до обысков в его квартире. Об этом журналист Христо Грозев, с которым Доброхотов совместно занимался расследованиями, сообщил в Twitter.

"Доброхотов сидел на чемоданах. Но, как я выяснил, он не собирался улетать навсегда. Он планировал выехать для сбора материалов для новых расследований", - сказал он.

Ранее сообщалось, что дело, по которому проходит обыск у Романа Доброхотова, возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч. 2 ст. 128.1 УК ("Клевета") 26 апреля 2021 года. По версии УВД по ЮЗАО города Москвы, неустановленное лицо в неустановленном месте не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит с "дезинформацией о сбитом Boeing МН-17" в Twitter-аккаунте пользователя Roman Dobrokhotov. Доброхотов проходит по делу свидетелем.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о клевете в отношении Доброхотова после его заявлений о сотрудничестве журналиста из Нидерландов Ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ. В редакции The Insider предположили, что проведенный у главреда обыск может быть связан с делом о клевете, которое столичные правоохранители завели 26 апреля из-за расследования The Insider и Bellingcat. В нем журналисты изучали, как распространялись фейковые материалы о катастрофе с Boeing.

Минюст России 23 июля сообщил, что включил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, латвийское юридическое лицо The Insider SIA, являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider, и ряд российских журналистов.