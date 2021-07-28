На Алтае возбудили уголовное дело после вспышки коронавируса в детском лагере

ТАСС, 28 июля. Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту массового заражения коронавирусом в детском оздоровительном лагере "Манжерок", сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ по региону в среду.

В минувший понедельник региональное Министерство образования и науки сообщило о выявлении первого в регионе случая выявления заболевания COVID-19 в детском оздоровительном лагере: инфекция подтверждена у 24 детей и трех вожатых лагеря "Манжерок". Деятельность лагеря была приостановлена, а контактные - изолированы. "По предварительным данным, в детском лагере, расположенном в селе Озерное, находилось 127 детей и 27 работников. 24 июля к врачу-педиатру районной больницы обратился воспитанник с повышенной температурой тела, рвотой и головной болью. У него выявлено наличие инфекции COVID-19. После изъятия сотрудниками Роспотребнадзора биоматериалов у 24 детей возрастом от 8 до 15 лет и вожатых лагеря выявлена инфекция. В ходе проверки установлен ряд нарушений, которые могли способствовать распространению инфекции среди несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В строениях лагеря и на всей его территории проведена дезинфекция.

"Следователями проверяются условия размещения детей, вопросы организации качества питания, оказания им медпомощи, допрашиваются должностные лица, медработники и сотрудники Роспотребнадзора. Производится изъятие документации, связанной с организацией детского отдыха, предоставлением услуг, не отвечающих требованиям безопасности несовершеннолетних", - подчеркивается в пресс-релизе.