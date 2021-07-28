Замглавы следственного управления МВД Бурятии стал фигурантом уголовного дела

УЛАН-УДЭ, 28 июля. /ТАСС/. Заместитель начальника следственного управления МВД по Республике Бурятия Андрей Бардаханов подозревается в получении взятки в размере 15 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в среду на сайте Следственного комитета России.

"По версии следствия, 27 июля в одной из гостиниц города Иркутска заместитель начальника следственного управления МВД по Бурятии получил через посредника взятку в виде денег в размере 15 млн рублей от адвоката обвиняемого по уголовным делам, расследование которых осуществляет МВД по Республике Бурятия. Подозреваемый был задержан на месте преступления", - говорится в сообщении.

Бардаханов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере". "Установлено, что взятка предназначалась за способствование принятию подчиненными должностными лицами решения о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого в мошенничестве и причинении имущественного ущерба", - отмечается в сообщении.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании замначальника следственного управления МВД по Бурятии меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили ТАСС, что руководством ведомства по данному факту назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. "В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе.