Сбившего на электросамокате ребенка петербуржца осудили на 300 часов обязательных работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга Валерий Зюзин, который в начале июня на электросамокате сбил ребенка в парке в Колпинском районе города, приговорен судом к 300 часам обязательных работ, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Суд также взыскал в пользу потерпевшего 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Зюзина признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сам он на суде также признал вину. В начале июня в Главном следственном управлении СК РФ по городу сообщили, что в Колпинском районе мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка, в результате чего мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии, было возбуждено уголовное дело.

В Петербурге в этом году произошел ряд аналогичных случаев, после чего СК также возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а затем проводились обыски в компаниях по аренде электросамокатов. Также при участии ведомства власти Петербурга заключили с кикшеринговыми компаниями соглашение об ограничении скорости электросамокатов в городе для безопасности поездок.

Первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Марина Парастаева ранее сообщала ТАСС, что благодаря данному соглашению удалось пресечь случаи наездов электросамокатов на детей и подростков, но расследование уголовного дела об оказании небезопасных услуг продолжается.