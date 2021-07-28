На Кубани уволили подозреваемую во взяточничестве начальницу отдела Роспотребнадзора

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Начальница отдела краевого управления Роспотребназора в Краснодарском крае, подозреваемая по делу о взяточничестве, уволена в связи с утратой доверия. Об этом заявил в ходе заседания коллегии в среду по подведению итогов работы органов прокуратуры края в первом полугодии прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

В марте СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщало, что следователи и сотрудники ФСБ проводят обыски в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по уголовному делу в отношении начальника одного из отделов управления. По предварительной версии следствия, женщина в служебном кабинете получила взятку в размере 150 тыс. рублей от представителя коммерческой организации. За это она должна была не принимать меры реагирования при проверке предприятия на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. "В результате прокурорского вмешательства в связи с утратой доверия уволен начальник отдела краевого Роспотребнадзора, в отношении нее сейчас осуществляется контроль за расходами", - сказал Табельский.

В краевом СУ СК сообщали, что в квартире подозреваемой обнаружили более 11 млн рублей.