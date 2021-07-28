В Якутии при столкновении автомобиля и мотоцикла погибли два подростка

ЯКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля и мотоцикла произошло в среду в Усть-Алданском районе Якутии, в результате погибли два подростка. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

"28 июля около 14:00 (08:00 мск) на улице Ивана Гоголева села Балыктах Наяхинского наслега (сельского поселения - прим. ТАСС) Усть-Алданского района произошло столкновение мотоцикла и автомашины ВАЗ-2121, в результате которого погибли несовершеннолетний водитель мототранспортного средства - подросток 2006 года рождения - и его пассажир-сверстник", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.