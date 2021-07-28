На Кубани с начала года более 300 чиновников скрыли доходы почти на 34 млн рублей

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Прокуратурой Краснодарского края за полгода установлены факты сокрытия доходов должностными лицами в регионе почти на 34 млн рублей, выявлены 4,5 тыс. нарушений закона в сфере борьбы с коррупцией, возбуждены 23 уголовных дела в отношении коррупционеров, заявил в среду в ходе заседания коллегии по подведению итогов работы органов прокуратуры края в первом полугодии прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

"Велась работа по контролю за доходами и расходами представителей власти. Установлены факты сокрытия более 320 должностными лицами доходов в размере свыше 33,4 млн рублей, 38 жилых и нежилых помещений, 56 земельных участков, 33 транспортных средств, банковских счетов и финансовых обязательств на сумму более 41 млн рублей", - сообщил прокурор.

Он добавил, что в рамках борьбы с коррупцией за полгода более 1 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, а девять чиновников лишились своих постов в связи с утратой доверия. Всего с начала 2021 года, по его словам, в сфере борьбы с коррупцией выявлены 4,5 тыс. нарушений закона, инициировано возбуждение 23 уголовных дел в отношении коррупционеров, взыскано более 20 млн рублей.