Медики отпустили пострадавшую при взрыве газа в Барнауле девочку на амбулаторное лечение

БАРНАУЛ, 28 июля. /ТАСС/. Ребенок, доставленный в медицинское учреждение после взрыва газа в жилом доме в Барнауле утром в среду, не получил серьезных травм, госпитализация не потребовалась. Пожилая женщина - вторая пострадавшая - находится под присмотром врачей в тяжелом состоянии. Она получила 35% ожогов тела, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

"Пострадавшие: женщина 1951 года рождения с ожогами 35% госпитализирована в Алтайский краевой центр термических поражений в тяжелом состоянии, девочка 2013 года рождения обследована, не госпитализирована, находится с семьей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что власти подготовили для эвакуированных жильцов пункт временного размещения в гостинице "Барнаул". Специализированной организацией ООО "Алтайский центр строительно-технической экспертизы" проводится обследование несущих конструкций, по итогам будет принято решение по дальнейшей эксплуатации здания и восстановлению конструкций дома. На данный момент удалось установить, что в результате взрыва повреждена смежная (газобетонная) стена с квартирой №59 в подъезде №3 повреждены плиты перекрытия пятого этажа.

Управляющая организация ООО "Городской департамент ЖКХ" готовится ликвидировать последствия ЧП - приобретает материалы, заказывает вышку, кран, готовит подъездные пути для спецтехники. По данным мэрии, обслуживает газовые сети в доме ООО "Алейскмежрайгаз". Последний раз обслуживание внутридомового газового оборудования, в том числе в квартире, где произошел взрыв, проводилось сотрудниками компании в марте 2021 года.

Взрыв газа в квартире пятиэтажного дома по улице Молодежной в Барнауле произошел утром в среду. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в результате произошло обрушение межкомнатной стены, выбиты двери и стекла на балконе. Пожар в результате произошедшего не возник. Из дома эвакуированы 32 человека. Строительная компания обследует здание, затем будет принято решение, смогут ли жильцы вернуться в свои квартиры или им предложат разместиться в ПВР.