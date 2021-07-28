Воронежский суд оштрафовал на 100 тыс. рублей мужчину за реабилитацию нацизма в соцсетях

ВОРОНЕЖ, 28 июля. /ТАСС/. Воронежский суд оштрафовал на 100 тыс. рублей 26-летнего уроженца Ярославской области за реабилитацию нацизма в социальной сети. Об этом в среду сообщает управление СК по Воронежской области.

"Собранные следственными органами СК РФ по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего уроженца Ярославской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области, - говорится в сообщении. - Приговором суда мужчина осужден на штраф в размере 100 тыс. рублей".

По данным следствия, в конце декабря 2019 года обвиняемый, находясь в Воронеже, со своего аккаунта в соцсети разместил в публичном доступе материалы, которые, согласно заключениям экспертов, содержат признаки положительной оценки совершенных 1939-1945 гг. действий нацистских преступников, официально признанных таковыми и осужденных в ходе Нюрнбергского процесса. Позднее обвиняемый еще раз размещал на своей странице аналогичные публикации. На следствии мужчина признал вину.