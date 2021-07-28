Двум жителям Чечни вынесли приговор за финансирование терроризма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Чечни, Камиля Эльдарова и Анвара Болотханова, к пяти и 5,5 года колонии общего режима за финансирование терроризма. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Болотханову - пять лет шесть месяцев в исправительной колонии общего режима, Эльдарову - пять лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Болотханов в 2015 году с использованием банковской карты Эльдарова перечислил денежные средства в размере 20 тыс. рублей иному лицу для оказания ему помощи в выезде в Сирию с последующим участием в деятельности террористической организации.

В пресс-службе уточнили, что фигуранты признали свою вину в преступлении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.