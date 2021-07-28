Прокуроры в суде обязали "Т Плюс" в Кирове возместить ущерб природе от сброса сточных вод

КИРОВ, 28 июля. /ТАСС/. Прокуратура в Кировской области через суд обязала компанию "Т Плюс" возместить причиненный природе в результате сброса сточных вод ущерб в размере 2,4 млн рублей, сообщается на сайте ведомства.

"Размер ущерба, причиненного водному объекту в период с 2018 по 2021 год в результате сброса сточных вод, составляет более 2,4 млн рублей. Кировская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала ПАО "Т Плюс" обеспечить воспроизводство водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении.

Суд признал требования прокуратуры обоснованным и обязал филиал "Кировский" ПАО "Т Плюс" устранить нарушения закона.

По данным надзорного ведомства, ранее был установлен факт сброса организацией сточных вод в озеро Ивановское при эксплуатации Кировской ТЭЦ-3 без оценки воздействия на состояние водных ресурсов.