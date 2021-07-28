Легковой автомобиль упал с обрыва в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 28 июля. /ТАСС/. Житель Кабардино-Балкарии погиб при падении автомобиля с обрыва в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"28 июля 2021 года в 11:30 мск стало известно об обнаружении в урочище "Канжал" Зольского района Кабардино-Балкарии упавшего в обрыв автомобиля "Lada 4х4". В результате происшествия 40-летний водитель, житель селения Залукокоаже, получил несовместимые с жизнью травмы", - рассказали в пресс-службе.

На место выехали сотрудники ОГИБДД отдела МВД России по Зольскому району и спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ВПСО) МЧС России - пять человек и одна единица техники. Обстоятельства происшествия выясняются.