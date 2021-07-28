{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Легковой автомобиль упал с обрыва в горах Кабардино-Балкарии

Водитель погиб

НАЛЬЧИК, 28 июля. /ТАСС/. Житель Кабардино-Балкарии погиб при падении автомобиля с обрыва в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"28 июля 2021 года в 11:30 мск стало известно об обнаружении в урочище "Канжал" Зольского района Кабардино-Балкарии упавшего в обрыв автомобиля "Lada 4х4". В результате происшествия 40-летний водитель, житель селения Залукокоаже, получил несовместимые с жизнью травмы", - рассказали в пресс-службе.

На место выехали сотрудники ОГИБДД отдела МВД России по Зольскому району и спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ВПСО) МЧС России - пять человек и одна единица техники. Обстоятельства происшествия выясняются.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
Полиция проверяет информацию о вооруженном молодом человеке в одном из ЖК Екатеринбурга
Читать полностью