Обвиняемого в нападении на полицейского жителя Краснодара поместили под домашний арест

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение 36-летнему жителю Краснодара, задержанному за нападение на полицейского и похищение его служебного удостоверения, суд заключил его под домашний арест. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

"Мужчине предъявлено обвинение в причинении вреда здоровью средней степени тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ), а также похищении важного личного документа (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 июля на улице Гидростроителей около продуктового магазина между обвиняемым и 39-летним оперуполномоченным полиции произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого мужчина нанес удары полицейскому, от которых тот упал, ударившись головой об асфальт. После мужчина похитил служебное удостоверение сотрудника полиции. Происходящее на камеру мобильного телефона фиксировал товарищ обвиняемого.

Отмечается, что следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести причиненного потерпевшему вреда здоровью. Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

В середине июля полиция в Краснодаре возбудила уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью сотрудника полиции. По результатам первичного осмотра, полицейскому был поставлен диагноз: "закрытая черепно-мозговая травма, ссадина головы, перелом правой руки, ушибы головного мозга и позвоночника". В рамках дела полиция задержала 36-летнего жителя Краснодара.

В июле в Telegram-каналах опубликовали несколько видеозаписей, где зафиксирован лежащий на асфальте мужчина, которому другой мужчина наносит удары. Авторы видео сообщают, что лежащий мужчина является сотрудником полиции, который якобы в нетрезвом виде находился за рулем автомобиля, за что и подвергся нападению.