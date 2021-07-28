В Северной Осетии осудили 10 полицейских по делу о смерти задержанного

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владикавказа вынес приговор в отношении 10 сотрудников отдела уголовного розыска УМВД России по городу в возрасте от 29 до 40 лет по уголовному делу о смерти задержанного в отделе полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по республике.

"В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий, служебном подлоге, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

Установлено, что 31 октября 2015 года примерно в 13:45 в отдел полиции УМВД России по городу Владикавказу был доставлен мужчина якобы по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. В служебном кабинете сотрудники уголовного розыска, превысив свои должностные полномочия, применили в отношении потерпевшего физическое насилие, требуя признаться в преступлении, которое он не совершал. В ночь на 1 ноября 2015 года мужчина в бессознательном состоянии был госпитализирован из отдела полиции в реанимационное отделение республиканской клинической больницы и утром скончался, не приходя в сознание.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил следующие наказания: Цомаеву - 10 лет лишения свободы, Майсурадзе - 10 лет, Хохоеву - 10 лет, Ситохову - восемь лет, Валиеву - два года шесть месяцев лишения свободы, Цугкиеву - три года, Бигаеву - четыре года, Бузоеву - три года, Датиеву - два года шесть месяцев лишения свободы, Дзампаеву - три года.

Цомаеву, Майсурадзе и Хохоеву отбывать наказание предстоит в колонии строгого режима, остальным - в колонии общего режима и колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.