{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Силовики ликвидировали нарколабораторию в Челябинской области

Сотрудники ФСБ изъяли более 4 кг наркотиков и около 300 литров химических реактивов

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области изъяли из незаконной нарколаборатории около 300 литров химических реактивов, необходимых для синтеза наркотиков. Лаборатория ликвидирована, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления.

"УФСБ России по Челябинской области пресечен незаконный сбыт и производство синтетических наркотических средств в особо крупных размерах на территории Южного Урала. При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты химическая лаборатория, более 4 кг синтетических наркотиков, около 300 литров химических реактивов, необходимых для синтеза наркотических средств", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере"). По предварительным данным, производством наркотиков жители занимались на регулярной основе.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Теги
РоссияЧелябинская область
Полиция проверяет информацию о вооруженном молодом человеке в одном из ЖК Екатеринбурга
Читать полностью