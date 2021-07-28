Силовики ликвидировали нарколабораторию в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области изъяли из незаконной нарколаборатории около 300 литров химических реактивов, необходимых для синтеза наркотиков. Лаборатория ликвидирована, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления.

"УФСБ России по Челябинской области пресечен незаконный сбыт и производство синтетических наркотических средств в особо крупных размерах на территории Южного Урала. При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты химическая лаборатория, более 4 кг синтетических наркотиков, около 300 литров химических реактивов, необходимых для синтеза наркотических средств", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере"). По предварительным данным, производством наркотиков жители занимались на регулярной основе.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.