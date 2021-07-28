В Астрахани произошло возгорание кровли здания на площади 350 кв. м

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Пожарные в Астрахани ликвидируют возгорание кровли неэксплуатируемого здания на площади 350 кв. м. Об этом сообщили в среду в пресс службе МЧС по региону.

"13:32 (12:32 мск) в Кировском районе Астрахани произошло загорание кровли неэксплуатируемого здания на площади 350 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному номеру вызова. Всего на месте работают семь единиц техники и 20 человек личного состава", - сказано в сообщении.

Позже стало известно, что пожарные локализовали возгорание.

Как уточнили в пресс службе ведомства, пострадавших в результате пожара нет, угроза распространения огня на другие объекты отсутствует.