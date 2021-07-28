В Карелии локализовали природные пожары, действующие около населенных пунктов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Очаги природных пожаров, действующие около населенных пунктов в Карелии, локализованы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В пятикилометровой зоне от населенных пунктов Суоярвский, Сегежский и Олонецкий все очаги природных пожаров локализованы. Угрозы распространения огня на скит Сергия Валаамского и стоящие рядом постройки нет", - сказали в ведомстве.

По последним данным МЧС, в регионе бушуют 29 природных пожаров на площади 15,3 тыс. га. Их тушат 725 человек и 118 единиц техники.

На острове Путсаари в тушении участвуют два катера, семь мотопомп, вертолеты Ми-8 и Ка-32 МЧС России. Они произвели 82 сброса воды общей массой 246 тонн. Площадь активного горения там составляет 1,3 га.

В Карелии до 31 июля введен режим ЧС. Запрещен вход в леса Суоярвского, Пряжинского, Муезерского, Сегежского и Прионежского районов. В МЧС рекомендовали жителям воздержаться от разведения костров, сжигания мусора.