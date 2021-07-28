СК возбудил дело против матери умершего ребенка после ее отказа в госпитализации мальчика

УЛЬЯНОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении женщины, отказавшейся от госпитализации ребенка в районную больницу в Ульяновской области, после чего несовершеннолетний умер. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду следственным управлением СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Ульяновской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - отмечается в сообщении.

Следствием установлено, что мать ребенка 2012 года рождения 10 июня обратилась в районную больницу с жалобами на боли в животе. Медики осмотрели мальчика и назначили ряд анализов. Мать ребенка отказалась от госпитализации, после чего врачи отпустили их с сыном домой.

15 июня после повторного обращения с аналогичными жалобами в медицинское учреждение ребенок был госпитализирован. Состояние мальчика ухудшилось 4 июля, а 9 июля у него было обнаружено хроническое инфекционное заболевание, о котором ранее врачам не было известно. Несмотря на проводимое лечение, 23 июля ребенок умер.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также условия жизни мальчика.