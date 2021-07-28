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Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Владимиру Дронину

По данным источника ТАСС, обвиняемый ранее служил в ВМФ России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей россиянину Владимиру Дронину, обвиняемому в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 26 июля 2021 года в отношении Дронина В. А. продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца и одни сутки, а всего до четырех месяцев, то есть до 2 октября 2021 года", - сказали в суде, не уточнив иных подробностей.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обвиняемый ранее служил в ВМФ РФ.

Ранее Севастопольский городской суд арестовал Дронина по обвинению в госизмене.

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