В результате столкновения четырех машин в ХМАО погиб один человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Столкновение четырех автомобилей произошло на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В среду днем на автодороге Сургут - Нижневартовск произошло столкновение четырех транспортных средств: "Газель", Nissan X-Tral, Toyota RAV4 и Toyoya Mark-2. По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб - водитель "Ниссана" - и четыре пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, детей среди пострадавших нет. Он добавил, что, по предварительным данным, в ДТП виноват водитель автомобиля "Газель", столкнувшийся на светофоре с Nissan. В настоящее время все подробности ДТП выясняются сотрудниками полиции.