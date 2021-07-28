В Карелии на борьбу с лесными пожарами дополнительно направили 142 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Карелии в среду одобрило изменения в республиканский бюджет, направив на борьбу с лесными пожарами в регионе дополнительно 142 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе карельского парламента.

"Более 142 млн рублей направлено на борьбу с пожарами. В частности, на 50 млн рублей увеличен объем резервного фонда правительства Карелии, 68 млн рублей предусмотрены на закупку 10 пожарных машин, 24 млн рублей - на приобретение обмундирования и пожарно-технического вооружения для работников противопожарной службы Карелии", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на председателя заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича.

В республике сохраняется напряженная обстановка с лесными пожарами. В регионе действуют 27 очагов на площади 15 382,4 га в Муезерском, Калевальском, Кемском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Сортавальском, Лоухском, Лахденпохском районах. До 31 июля включительно введен режим ЧС.

По словам министра природных ресурсов и экологии Карелии Андрея Карпиловича, с начала года на лесоохрану региону было выделено 158 млн рублей, из которых региональные средства составили 10,5 млн рублей. Летом были проведены корректировки, из резервного фонда федерального правительства Карелия получила еще 16,7 млн рублей на авиапатрулирование и борьбу с лесными пожарами при заявленной потребности в 35 млн рублей. Карпилович добавил, что сегодня в Карелии из-за аномальной жары сложилась экстремальная ситуация с лесными пожарами, а изначально расчет средств делался на основе данных за последние несколько лет, когда средняя площадь одного лесного пожара составляла 5 га.

"Исходя из данных прогнозов о сохранении неблагоприятных пожарных условий на значительных площадях возгорания из резервного фонда Карелии на ликвидацию ЧС в лесах выделены дополнительные средства в объеме 16,4 млн рублей на авиапатрулирование и на материально-техническое обеспечение. Общий объем финансирования получается 191,3 млн рублей. По сравнению с прошлым годом объем финансирования выше ориентировочно на 20 млн рублей на данный момент", - рассказал Карпилович, напомнив, что по итогам встречи главы Карелии Артура Парфенчикова с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе также было принято решение подержать заявку региона о дополнительных 100 млн рублей на тушение лесных пожаров.

Экипировка и техника для борьбы с лесными пожарами

Вопросы финансирования в регионе продолжают решать в оперативном порядке. 25 июля Минприроды Карелии направило заявку в Рослесхоз о дополнительной субвенции в объеме 51,4 млн рублей. В срочном порядке на компенсацию топлива и питание пожарных из регионального бюджета также выделено 5 млн рублей. Ранее на средства из резервного фонда правительства республики для борьбы с лесными пожарами были приобретены пять квадрокоптеров, 15 терминалов спутниковой связи, 140 носильных радиостанций.

"Мы считаем, что нельзя остаться в стороне, и те решения, которые сегодня приняты, они связаны с очень важным направлением - выделением средств как раз на пожаротушение. Это и приобретение новых пожарных автомобилей, это и выделение средств для приобретения пожарно-технических различных инструментов: пожарных рукавов, дыхательных аппаратов, одежды для защиты людей, которые борются с огнем. <...> Уверен, что результатом нашей совместной работы и серьезного отношения каждого станет победа над этой серьезной ситуацией, которая возникла в Республике Карелия", - сказал спикер заксобрания республики Элиссан Шандалович.