В Башкирии семь человек отравились неустановленной жидкостью

УФА, 28 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как семь жителей города Салават в Башкирии отравились некой жидкостью, которую приобрели в одном из магазинов. Пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), по факту отравления семерых мужчин в возрасте от 36 до 60 лет неустановленным веществом", - рассказали в ведомстве.

Как выяснили следователи, вечером 26 июля в городскую больницу Салавата поступило сообщение о том, что около одного из домов лежат без сознания семь человек. В скором времени их доставили в реанимационное отделение с признаками отравления неустановленным веществом. На данный момент пострадавшие находятся в сознании в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, перед ухудшением самочувствия они употребляли неустановленную жидкость.

На месте происшествия проводятся следственно-оперативные действия, проведен осмотр, изъяты сосуды с жидкостью, проводится комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели. В ходе расследования будет дана оценка действиям человека, который производил и реализовывал продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.