По факту хищения нефти у "дочки" "Роснефти" в Удмуртии возбудили уголовное дело

ИЖЕВСК, 28 июля. /ТАСС/. Следованные органы Удмуртии возбудили уголовное дело по факту хищения нефти с предприятия "Удмуртнефть", являющегося дочерним предприятием "Роснефти". Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту хищения нефти с объектов ПАО "Удмуртнефть". В совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), подозреваются четверо жителей республики", - говорится в распространенном сообщении.

По данным следствия, с декабря 2020 года по май 2021-го подозреваемые, один из которых является учредителем коммерческой организации, выполнявшей работы по капитальному ремонту нефтяных скважин, трое других - его сотрудниками, совершали хищения нефти с объектов "Удмуртнефть" в Игринском районе при проведении ремонтных работ на скважинах.

По данным пресс-службы, в рамках расследования уголовного дела изъяты финансовая документация, 15 цистерн с нефтепродуктами, отобраны пробы нефтепродуктов, допрашиваются свидетели. Учредитель коммерческой организации задержан, готовятся материалы для предъявления подозреваемым обвинения, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщил ТАСС представитель "Роснефти", деятельность преступной группы, подозреваемой в хищении нефти на объектах "Удмуртнефть", была пресечена в результате совместных действий правоохранительных органов и подразделений безопасности компании "Роснефть". "Служба безопасности ПАО "НК "Роснефть" уделяет особое внимание предупреждению противоправных действий и укреплению системного взаимодействия с правоохранительными органами в целях соблюдения законности и правопорядка на объектах нефтегазодобычи", - отметил собеседник агентства.

"Удмуртнефть" создана в 1967 году. С 2006 года работает под управлением крупнейшей нефтяной компании страны ПАО "НК "Роснефть" и китайской нефтехимической корпорации Sinopec. Основной вид деятельности - геологоразведка, разработка и эксплуатация месторождений углеводородов.