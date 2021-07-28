Главред The Insider заявил, что его повезли на допрос в ОМВД "Академический"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Главного редактора издания The Insider (администратор его доменного имени признан в РФ СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова повезли на допрос в ОМВД "Академический" после обыска в его квартире и квартире его родителей. Об этом ТАСС сообщил сам журналист.

"Обыск закончился. Меня везут на допрос в отдел "Академический". Пока как свидетеля", - сказал он.

Ранее сообщалось, что дело, по которому проходит обыск у журналиста, возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч. 2 ст. 128.1 УК ("Клевета") 26 апреля 2021 года. По версии полиции Москвы, неустановленное лицо в неустановленном месте не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит с "дезинформацией о сбитом Boeing МН-17" в Twitter-аккаунте пользователя Roman Dobrokhotov. Доброхотов проходит по делу свидетелем. В среду стало известно, что дело связано с его заявлениями о сотрудничестве журналиста из Нидерландов Ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ.