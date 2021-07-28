Следователи считают, что Доброхотов оклеветал не только журналиста, но и офицеров ГРУ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следствие считает, что главный редактор The Insider (администратор его доменного имени признан в РФ СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов оклеветал не только журналиста из Нидерландов Ван дер Верффа, но и сотрудников ГРУ Минобороны РФ.

"Доброхотов в сети Интернет и социальной сети Twitter с верифицированного аккаунта распространил в отношении Ван дер Верффа и индивидуально неопределенных лиц из числа сотрудников ГРУ Минобороны заведомо недостоверные сведения о том, что Ван дер Верфф по заказу ГРУ распространил недостоверные данные о крушении Boeing 777 МН-17 в Донецкой области", - сказано в постановлении о возбуждении дела, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

Ранее сообщалось, что дело, по которому проходил обыск у Доброхотова, возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч. 2 ст. 128.1 УК ("Клевета") 26 апреля 2021 года. По версии УВД по Юго-Западному административному округу Москвы, неустановленное лицо в неустановленном месте не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит с "дезинформацией о сбитом Boeing МН-17" в Twitter-аккаунте пользователя Roman Dobrokhotov. Доброхотов проходит по делу свидетелем.

Как сообщалось, следователи возбудили уголовное дело о клевете в отношении Доброхотова после его заявлений о сотрудничестве журналиста из Нидерландов ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ. В редакции The Insider предположили, что проведенный у главреда обыск может быть связан с делом о клевете, которое столичные правоохранители завели 26 апреля из-за расследования The Insider и Bellingcat. В нем журналисты изучали, как распространялись фейковые материалы о катастрофе с Boeing.

Минюст России 23 июля сообщил, что включил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, латвийское юридическое лицо The Insider SIA, являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider, и ряд российских журналистов.