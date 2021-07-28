Росводресурсы вновь решили поднять расход воды на Иркутской ГЭС из-за роста уровня Байкала

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Росводресурсы приняли решение об очередном увеличении пропуска воды через сооружения Иркутской ГЭС - с 3 300 до 3 400 кубометров в секунду - из-за высокого притока в Байкал. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"На заседании, проведенном Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, было принято решение об увеличении сбросных расходов Иркутской гидроэлектростанции до 3 400 куб. м в секунду на период с 29 июля до особого указания. Мера обусловлена высокой приточностью в озеро Байкал", - говорится в сообщении.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июле фактический приток в Байкал составил 7 200 куб. м в секунду, что на 48% превысило норму. В августе ожидается приток 4 500 - 5 500 куб. м в секунду при норме 4 260.

Из-за угрозы подтопления в Иркутске гидрологическая обстановка на реке Ангаре находится на особом контроле. Специалисты государственной инспекции по маломерным судам и администрации города информируют о ситуации население садоводств, наиболее подтвержденных подтоплению.

Пропуск воды на Иркутской ГЭС повышают в седьмой раз за июль. Увеличение связано с высоким притоком в озеро Байкал. Станция работает на повышенном пропуске для того, чтобы подготовить Иркутское водохранилище к приему воды в случае дальнейшего роста уровня воды в Байкале. По прогнозу специалистов, уровень воды в озере будет расти до середины сентября.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения ГЭС образуют Иркутское водохранилище.