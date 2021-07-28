Суд отправил под домашний арест петербуржца за оскорбительный ролик про христиан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга Павел Голиков отправлен судом под домашний арест по обвинению в записи оскорбительного видеоролика с угрозами и оскорблениями православных христиан возле храма и размещению его в соцсети, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Петродворцовый районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Павла Голикова. <…> Срок меры - до 25 сентября", - говорится в сообщении.

Ранее в СК сообщали о задержании мужчины за запись оскорбительного видео про православных христиан и размещение его в соцсети "ВКонтакте". В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ), а также о возбуждении ненависти и вражды и унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ).

Как следует из поступивших в суд материалов дела, следствие считает, что в апреле прошлого года Голиков приехал к приходу собора Архангела Михаила и записал видео, в которой глумился над молитвой, а также угрожал насилием из-за религиозной принадлежности, показав в ролике топор, мачете и баллон со слезоточивым газом. Также на видео он обещал "устроить охоту на христиан". На суде он не возражал против домашнего ареста.