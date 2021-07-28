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Следствие считает, что экс-главный нефролог Петербурга убил жену из-за квартиры

Врач отказался от дачи показаний следствию и воспользовался ст. 51 Конституции РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Следователи ужесточили обвинение бывшему главному нефрологу Санкт-Петербурга Александру Земченкову с убийства на убийство из корыстных побуждений. Как сообщил ТАСС адвокат врача Сейран Арутюнян, следователи считают, что он убил жену ради квартиры.

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"Я видел это обвинительное заключение, там указано, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ, то есть убийство из корыстных побуждений", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в документе также указано, что преступление было совершено "с целью распоряжения квартирой". За убийство из корыстных побуждений может грозить пожизненное лишение свободы.

При этом Арутюнян отметил, что квартира в Петербурге на момент совершения предполагаемого преступления принадлежала дочери Земченкова. "Эта квартира в тот период принадлежала [на тот момент] несовершеннолетней дочери и до сих пор продолжает принадлежать", - сказал адвокат.

Арутюнян также сообщил, что сам врач отказывается от дачи показаний следствию и воспользовался ст. 51 Конституции РФ, которая дает право не свидетельствовать против себя самого.

Также адвокат сообщил, что во вторник суд продлил срок содержания под стражей Земченкову, а пришедшие в суд родственники врача просили отпустить его. "Для нас было неожиданностью, приехала вся родня, в том числе и отец Ирины Геннадьевны [Земченковой], и они все заявили о том, что они против заключения под стражу, <…> попросили его отправить под домашний арест. Их мнение не имеет решающего значения по такой категории преступления, дело очень серьезное, публичное, мнение родственников там не является ключевым", - отметил адвокат. Он также сообщил, что защита подготовит жалобу на продление ареста.

Дело врача

В 2010 году в Петербурге пропала врач Ирина Земченкова, найти ее не смогли до сих пор. В конце 2020 года ее отец Геннадий Кононов пришел на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и рассказал, что расследование ее исчезновения не продвигается.

В конце марта этого года был задержан бывший муж Земченковой, СК предъявил ему обвинение в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ, а суд в начале апреля заключил его в СИЗО. Следователи считают, что Земченков в 2010 году убил супругу, расчленил тело и выбросил останки в мусорные контейнеры, а затем заявил в правоохранительные органы о ее бесследном исчезновении. В СК сообщали о том, что мужчину допросили с применением полиграфа. В интервью ТАСС заместитель председателя СК Александр Клаус также сообщал, что следствие собрало достаточно доказательств виновности врача.

Защита врача ранее сообщала, что Земченков после задержания признался следователям в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), но затем его адвокаты заявили, что он отказался от этих показаний, назвав их самооговором.

Арутюнян в беседе с ТАСС также отметил, что никаких останков женщины "до сих пор не находили". "Никто не знает, событие было или нет как таковое, нет никаких следов. Следствие ищет именно доказательства самого события", - сказал он. Адвокат также отметил, что считает информацию об останках тела и расчленении "просто суждением" людей, которые не являлись очевидцами события.

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