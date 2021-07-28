Следствие считает, что экс-главный нефролог Петербурга убил жену из-за квартиры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Следователи ужесточили обвинение бывшему главному нефрологу Санкт-Петербурга Александру Земченкову с убийства на убийство из корыстных побуждений. Как сообщил ТАСС адвокат врача Сейран Арутюнян, следователи считают, что он убил жену ради квартиры.

"Я видел это обвинительное заключение, там указано, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ, то есть убийство из корыстных побуждений", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в документе также указано, что преступление было совершено "с целью распоряжения квартирой". За убийство из корыстных побуждений может грозить пожизненное лишение свободы.

При этом Арутюнян отметил, что квартира в Петербурге на момент совершения предполагаемого преступления принадлежала дочери Земченкова. "Эта квартира в тот период принадлежала [на тот момент] несовершеннолетней дочери и до сих пор продолжает принадлежать", - сказал адвокат.

Арутюнян также сообщил, что сам врач отказывается от дачи показаний следствию и воспользовался ст. 51 Конституции РФ, которая дает право не свидетельствовать против себя самого.

Также адвокат сообщил, что во вторник суд продлил срок содержания под стражей Земченкову, а пришедшие в суд родственники врача просили отпустить его. "Для нас было неожиданностью, приехала вся родня, в том числе и отец Ирины Геннадьевны [Земченковой], и они все заявили о том, что они против заключения под стражу, <…> попросили его отправить под домашний арест. Их мнение не имеет решающего значения по такой категории преступления, дело очень серьезное, публичное, мнение родственников там не является ключевым", - отметил адвокат. Он также сообщил, что защита подготовит жалобу на продление ареста.

Дело врача

В 2010 году в Петербурге пропала врач Ирина Земченкова, найти ее не смогли до сих пор. В конце 2020 года ее отец Геннадий Кононов пришел на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и рассказал, что расследование ее исчезновения не продвигается.

В конце марта этого года был задержан бывший муж Земченковой, СК предъявил ему обвинение в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ, а суд в начале апреля заключил его в СИЗО. Следователи считают, что Земченков в 2010 году убил супругу, расчленил тело и выбросил останки в мусорные контейнеры, а затем заявил в правоохранительные органы о ее бесследном исчезновении. В СК сообщали о том, что мужчину допросили с применением полиграфа. В интервью ТАСС заместитель председателя СК Александр Клаус также сообщал, что следствие собрало достаточно доказательств виновности врача.

Защита врача ранее сообщала, что Земченков после задержания признался следователям в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), но затем его адвокаты заявили, что он отказался от этих показаний, назвав их самооговором.

Арутюнян в беседе с ТАСС также отметил, что никаких останков женщины "до сих пор не находили". "Никто не знает, событие было или нет как таковое, нет никаких следов. Следствие ищет именно доказательства самого события", - сказал он. Адвокат также отметил, что считает информацию об останках тела и расчленении "просто суждением" людей, которые не являлись очевидцами события.