СМИ: в Египте 15 лидеров исламистов приговорили к пожизненным срокам по делу о шпионаже

КАИР, 28 июля. /ТАСС/. Кассационный суд Египта подтвердил приговор 15 лидерам запрещенной в арабской республике исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) о пожизненном заключении (соответствует 25 годам тюрьмы) по делу о шпионаже и передаче секретной информации иностранным организациям и структурам. Об этом сообщил в среду местный новостной портал Al-Youm Al-Sabia.

Всего по данному делу проходили 23 человека, включая духовного наставника исламистской ассоциации Мухаммеда Бадиа, а также его заместителя и главного финансиста "Братьев-мусульман" Хейрата аш-Шатера. Ранее судом нижестоящей инстанции большинству из них были вынесены приговоры о пожизненном заключении, 19 человек подали апелляции в Кассационный суд страны.

14 июня 77-летний Бадиа получил в общей сложности 175 лет тюремного заключения по 12 уголовным делам против него, избежав при этом смертной казни. Кроме того, 12 лидерам исламистов, включая троих представителей высшего руководства, отстраненных от власти в стране в 2013 году, был вынесен окончательный и уже не подлежащий обжалованию смертный приговор по делам, связанным с атаками и нападениями на сотрудников силовых структур и провокацией насилия и беспорядков в арабской республике.

В сентябре 2019 года Уголовный суд Каира приговорил к пожизненному заключению за шпионаж группу лидеров "Братьев-мусульман", включая Бадиа. Подсудимым были предъявлены обвинения в шпионаже и передаче секретной информации иностранным организациям и структурам, а также в координации с экстремистскими группировками как внутри страны, так и за ее пределами. В числе группировок, которым были переданы представляющие государственную тайну секреты, фигурирует контролирующее сектор Газа движение палестинского сопротивления ХАМАС.