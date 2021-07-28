В Татарстане приговорили к 16 годам мужчину, нанесшего 198 ударов ножом экс-сокамернику

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Верховный суд Республики Татарстан приговорил к 16 годам местного жителя, который нанес почти 200 ударов ножом своему знакомому. Об этом сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

"Верховный суд Республики Татарстан вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершенное с особой жестокостью"", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в ночь на 21 августа 2020 года подсудимый пришел в гости к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Мужчины распивали спиртные напитки и затем хозяин дома грубо оскорбил гостя, после чего тот схватил нож и нанес хозяину не менее 198 ударов в лицо, шею, живот, грудь и спину. В итоге суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.