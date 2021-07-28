{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Анталье зафиксировали крупный лесной пожар

Власти заявили, что он не представляет опасности для туристических объектов
© Cevin Dettlaff/picture alliance via Getty Images

АНКАРА, 28 июля. /ТАСС/. Крупный лесной пожар зафиксирован в провинции Анталья в Турции. Телеканал TRT распространил видео, на котором видно, как пожар начал подбираться к черте города. Возгорание произошло из-за сильной жары в четырех местах в ближайшем лесном массиве. Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра. В администрации Антальи подчеркнули, что это самый сильный пожар, с которым они сталкивались.

Однако он не представляет опасности для туристических объектов, заявили власти. "Пожар в районе Манавгата никак не угрожает безопасности туристических объектов. На данный момент нам не поступала информация о жертвах", - сообщают они.

В тушении пожара принимают участие более 100 единиц техники, включая два самолета и 15 вертолетов. По данным телеканала, из-за быстро распространяющегося пожара было принято решение эвакуировать всех людей из госпиталя Манавгата.

Кроме того, на место бедствия вылетел министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

Теги
Турция
Мнение
Папское правосудие: почему в Ватикане судят кардинала
Вера Щербакова — о громком судебном процессе о хищениях в Ватикане
Папское правосудие:
Читать полностью