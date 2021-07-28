Около 5 млн рублей выделили на восстановление дома в Барнауле после взрыва газа

БАРНАУЛ, 28 июля. /ТАСС/. В администрации Барнаула приняли решение о выделении из городского бюджета около 5 млн рублей на восстановление конструкций дома по улице Молодежная, пострадавшего во время взрыва газа, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города в среду.

"Порядка 5 млн рублей будет выделено из городского бюджета на восстановление конструкций пострадавшего дома. В течение десяти дней будет разработана проектно-сметная документация по работам, далее последует заключение контракта и выполнение работ. После разработки проектно-сметной документации будет понятен объем работ и их сроки", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в настоящее время жильцы всех квартир, кроме трех, вернулись в свое жилье. У родственников остаются жильцы трех квартир - той, в которой был взрыв, той, что находится под ней и квартиры, где повреждена стена. ПВР в случае необходимости в гостинице "Барнаул" уже готов, если они примут решение переехать.

"Электроснабжение и газоснабжение в доме уже восстановлено - во всех квартирах, кроме той, где произошел хлопок. По результатам визуального освидетельствования технического состояния здания специализированной организацией ООО "Алтайский центр строительно-технической экспертизы", дальнейшая безопасная эксплуатация здания за исключением трех квартир допустима без ограничений", - подчеркнули в пресс-службе.

Однако специалисты отметили, что с целью предотвращения дальнейшего обрушения конструкций необходимо в срочном порядке провести демонтаж двух оконных перемычек и проемов квартиры №78. В настоящее время выполняются первоочередные аварийно-восстановительные работы: убраны оконные блоки и балконные ограждения, устанавливаются подпорки под плиты перекрытий. Глава города Вячеслав Франк поручил провести восстановительные работы в кратчайшие сроки.

Взрыв газа в квартире пятиэтажного дома по улице Молодежной в Барнауле произошел утром в среду. В результате произошло обрушение межкомнатной стены, выбиты двери и стекла на балконе. Пострадали женщина и ребенок. Из дома были эвакуированы 32 человека. На территории дома введен локальный режим ЧС. По факту происшествия региональные прокуратура и следственное управление СК РФ начали проверки.