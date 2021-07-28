На политолога Крашенинникова возбудили дело о клевете на ветерана Артеменко

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили дело в отношении политолога Федора Крашенинникова о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который был потерпевшим по аналогичному делу в отношении Алексея Навального. Об этом сообщил ТАСС адвокат Алексей Бушмаков.

"В отношении моего подзащитного Крашенинникова возбуждено дело по ч. 2 ст. 128.1 ("Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет"). Потерпевшим является ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который также проходил потерпевшим по делу Навального", - сказал адвокат.

По его словам, дело было возбуждено после двух постов его подзащитного в Telegram. В настоящее время Крашенинников покинул Россию.

20 февраля Навальный был признан мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), ему назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. 2 июня 2020 года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, носящие "заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признал. Навальный находится в исправительной колонии №2 во Владимирской области после того, как суд заменил ему условный срок наказания на реальный по делу "Ив Роше".