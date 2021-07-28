В Югре подрядчик нефтяной компании предоставил 40 поддельных ПЦР-тестов на работников

ТАСС, 28 июля. Индивидуальный предприниматель в Югре предоставил в нефтяную компанию 40 поддельных справок о ПЦР-тестах на своих сотрудников для того, чтобы они могли беспрепятственно проезжать на территорию месторождения. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"При проведении оперативных мероприятий стражами правопорядка выявлен индивидуальный предприниматель, который предоставил фальшивые справки. Сотрудниками полиции установлено, что один из подрядчиков нефтяной компании направил 40 поддельных лабораторных исследований на COVID-19 на своих водителей для того, чтобы машины могли беспрепятственно проезжать на территорию месторождения в Нефтеюганском районе. Выяснилось, что данные справки указанным в них медицинским центром не выдавались", - сказали в пресс-службе.

Сообщил о справках с признаками подделки сотрудник службы безопасности нефтяной компании. По данному факту в отношении неустановленных лиц возбуждены уголовные дела по частям 1 и 5 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").