Школьница погибла в ДТП с участием автомобиля главы Панинского района Воронежской области

ТАСС, 28 июля. Школьница погибла в результате ДТП с участием двух иномарок на трассе М-4 "Дон" под Воронежем. Участником аварии является глава Панинского района Воронежской области, который в момент аварии находился на пассажирском сидении, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"Девочка 15 лет погибла в результате столкновения Renault Logan, которая выскочила на встречку и столкнулась с Toyota Camry. В последней находился глава Панинского района Николай Щеглов, который тоже пострадал и был госпитализирован", - сообщил собеседник агентства.

По данным пресс-службы УМВД по Воронежской области, столкновение двух иномарок произошло на трассе М4 "Дон" в Новоусманском районе. "По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Renault Logan из Липецкой области допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, которым управлял 52-летний житель Воронежской области. В результате аварии погибла 15-летняя пассажирка Renault, водители обеих машин и еще два пассажира попали в больницу с травмами.