{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщение о минировании Чернобыльской АЭС оказалось ложным

В Национальной полиции Украины заявили, что ЧАЭС ничто не угрожает

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Информация о минировании Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) не подтвердилась. Об этом сообщил в среду телеканал Украина 24, ссылаясь на данные Национальной полиции Украины.

Отмечается, что "в ходе проведенных мероприятий установлено, что сообщение оказалось ложным, ЧАЭС ничто не угрожает".

Ранее из-за угрозы взрыва все контрольно-пропускные пункты в зону отчуждения перекрыли на въезд, сообщил член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. Информация о возможном минировании, по его словам, "притормозила работу предприятий чернобыльской зоны", сотни туристов вынужденно ждали завершения проверки этого сообщения. Емельяненко связывает инцидент с последними изменениями законодательства о криминализации статьи за нелегальное проникновение в зону отчуждения.

На Украине с 2012 года ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Наказание за это предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном нарушении - до восьми лет.

Теги
Украина
Мнение
Папское правосудие: почему в Ватикане судят кардинала
Вера Щербакова — о громком судебном процессе о хищениях в Ватикане
Папское правосудие:
Читать полностью