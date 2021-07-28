Сообщение о минировании Чернобыльской АЭС оказалось ложным

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Информация о минировании Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) не подтвердилась. Об этом сообщил в среду телеканал Украина 24, ссылаясь на данные Национальной полиции Украины.

Отмечается, что "в ходе проведенных мероприятий установлено, что сообщение оказалось ложным, ЧАЭС ничто не угрожает".

Ранее из-за угрозы взрыва все контрольно-пропускные пункты в зону отчуждения перекрыли на въезд, сообщил член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. Информация о возможном минировании, по его словам, "притормозила работу предприятий чернобыльской зоны", сотни туристов вынужденно ждали завершения проверки этого сообщения. Емельяненко связывает инцидент с последними изменениями законодательства о криминализации статьи за нелегальное проникновение в зону отчуждения.

На Украине с 2012 года ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Наказание за это предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном нарушении - до восьми лет.