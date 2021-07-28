В Подмосковье погиб полицейский во время конфликта с посетителем ресторана

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Полицейский погиб в ходе конфликта с пьяным посетителем ресторана в подмосковных Химках.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, ночью 27 июля у ресторана в микрорайоне Левобережный между 31-летним пьяным местным жителем и незнакомым ему мужчиной произошел конфликт. Нетрезвый мужчина ударил своего оппонента в грудь. "От полученного удара он упал и ударился головой об асфальт, после чего потерял сознание. Мужчина был госпитализирован в местную больницу, где, несмотря на оказанную помощь, скончался от полученных травм", - сообщила Врадий.

В пресс-службе подмосковного главка полиции уточнили ТАСС, что погибший был сотрудником органов внутренних дел. Во время конфликта он находился не при исполнении обязанностей.

В отношении 31-летнего жителя Химок возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы, назначена судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.