Ангар площадью 1,5 тыс. кв. м. загорелся в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в ангаре площадью 1,5 тыс. кв. м. в Санкт-Петербурге, огонь распространился по всей площади, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Рабочий переулок, дом 2. Одноэтажный, размером 30 на 50 м. ангар горит по всей площади", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила в ведомство около 15:30 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

На месте пожара работают 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.