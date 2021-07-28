Россияне не обращались в генконсульство в Анталье в связи лесным пожаром

АНКАРА, 28 июля. /ТАСС/. Граждане России, находящиеся в Турции, на данный момент не обращались в генконсульство РФ в Анталье в связи с бушующим в провинции крупным лесным пожаром. Об этом сообщили в среду ТАСС в генконсульстве.

"Обращений от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат, не поступало. По информации ведущих туроператоров, все туристические экскурсии в указанном регионе приостановлены и аннулированы до нормализации ситуации", - сообщили в диппредставительстве.