При взрыве в Леверкузене в воздух могли попасть диоксин и другие опасные вещества

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Земельное управление по охране окружающей среды и защите прав потребителей германской земли Северный Рейн - Вестфалия считает, что при взрыве на территории центра по утилизации отходов в Леверкузене в воздух попали такие опасные вещества, как диоксин, полихлорированные бифенилы и соединения фурана. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

"Мы на настоящий момент исходим из того, что облако дыма принесло в близлежащие жилые районы диоксин, полихлорированные бифенилы и соединения фурана", - сообщил журналистам представитель управления. В какой концентрации опасные вещества попали в воздух, по-прежнему выясняется. Жителям окрестностей не рекомендуется употреблять в пищу овощи и фрукты, произведенные на собственных огородах.

Власти исходят из того, что в результате ЧП могли погибнуть семь человек. Две жертвы подтверждены. Пострадал как минимум 31 человек.

Во вторник около 09:40 по местному времени (10:40 мск) на химическом предприятии, расположенном на территории промзоны Chempark в районе Висдорф (город Леверкузен), произошел сильный взрыв. Пожар, возникший после взрыва, удалось потушить. Представитель оператора Chempark информировал, что вероятной причиной произошедшего стало возгорание химических веществ, в том числе хлорсодержащих растворителей.