Ростовские отделы МРЭО после обысков работают в штатном режиме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы (МРЭО) в Таганроге и Новочеркасске Ростовской области работают в штатном режиме, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

Накануне источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о проведении обысков в МРЭО городов Таганрога и Новочеркасска, а также по месту жительства сотрудников отделов. По данным источника, трое сотрудников отстранены от занимаемых должностей, возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

"Все работают, сотрудники все на местах", - сказал собеседник.

Главное управление МВД России по региону пока не может прокомментировать информацию об обысках в МРЭО.

Во вторник в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летнего сотрудника автошколы и его 39-летнего сообщника, которые подозреваются в посредничестве при передаче взяток сотрудникам МРЭО в городе Таганроге. Следствие ведут следователи Второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, в 2019 году мужчины за успешную сдачу кандидатами в водители транспортных средств практической части экзамена передали взятку в размере более 190 тыс. рублей неустановленным сотрудникам находящегося в Таганроге регистрационно-экзаменационного пункта отделения №1 межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД главного управления МВД России по Ростовской области.

Отмечается, что преступная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Ростовской области и оперативно-розыскной части собственной безопасности главного управления МВД России по Ростовской области. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причастных к совершению преступления лиц.