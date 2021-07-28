На Кубани задержали сбытчика поддельных справок о вакцинации от коронавируса

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодарском крае задержали 37-летнего приезжего из Нижегородской области по подозрению в сбыте поддельных медицинских справок, в том числе о вакцинации от коронавируса. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в среду.

"В результате реализации оперативной информации сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по городу Краснодару выявили и задокументировали факт сбыта 37-летним приезжим из Нижегородской области поддельного сертификата о профилактических прививках. Мужчину задержали, полицейские установили, что подозреваемый в течение двух месяцев успел реализовать третьим лицам несколько десятков фиктивных справок, в том числе о проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении краевого главка полиции.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков"). По данным ведомства, у него обнаружили более 1,5 тыс. различных справок и электронные образцы документов. Согласно заключению экспертизы, бланки, печати и штампы медицинских организаций являются поддельными, объявления о продаже справок он размещал в интернете, заявляя денежное вознаграждение за них от 500 рублей до 1 тыс.

"Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На период производства дознания мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.