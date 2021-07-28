В результате пожара в Анталье пострадали 53 человека

АНКАРА, 28 июля. /ТАСС/. Не менее 53 человек пострадали в результате крупного лесного пожара в районе курорта Манавгат в турецкой Анталье. Об этом в эфире телеканала NTV заявил в среду министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

"Мы были вынуждены эвакуировать четыре района. Есть поврежденные дома. На данный момент пострадали 53 человека. Причина пожара выясняется, пока что рассматриваются все версии", - сказал он.

Министр добавил, что пожарные начали тушение огня "спустя 13 минут" после поступления информации о возгорании. В процессе реагирования на ЧП, по словам Пакдемирли, произошел инцидент: перевернулась пожарная машина, водитель сильно пострадал.

28 районов в зоне пожара остались без водоснабжения из-за перебоев с электричеством, вызванных стихией. "Идет работа по локализации возгорания. Мы сразу задействовали самолет, 19 вертолетов, шесть бульдозеров, 103 пожарных машины и 412 пожарных. Пожар начался одновременно в четырех местах и распространился на большую территорию из-за ветра. Мы прилагаем все усилия, чтобы не допустить жертв", - сказал министр. Он отметил, что сейчас борьба со стихией идет с удвоенной силой, задействовано больше авиации, а число пожарных увеличено почти до тысячи.

Ранее в генконсульстве РФ в Анталье сообщили ТАСС, что граждане России, находящиеся в регионе, на данный момент не обращались к российским дипломатам за помощью. В диппредставительстве подчеркнули, что все туристические экскурсии приостановлены и аннулированы до нормализации ситуации.

В администрации Антальи указали, что пожар не представляет опасности для туристических объектов, а информация о возможных жертвах не поступала. Возгорание произошло около полудня в ближайшем к Манавгату лесном массиве. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. В администрации Антальи подчеркнули, что это самый сильный пожар, с которым они сталкивались.