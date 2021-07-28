При столкновении "Камаза" и легковушки в Татарстане погиб один человек

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля произошло в Арском районе Республики Татарстан, четыре человека пострадали, один погиб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

"В 14:35 на 59-м км автодороги Казань - Малмыж водитель автомобиля LADA Kalina, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Камаз". В результате ДТП погибла пассажирка Kalina, которая сидела на заднем правом сиденье", - рассказал собеседник агентства.

Водитель и трое пассажиров "Калины" получили травмы и доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Проводится проверка, уточняются детали произошедшего.