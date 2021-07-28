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Движение по Минскому шоссе перекрыто из-за ДТП

На 77-м км столкнулись три грузовых автомобиля с полуприцепами

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта по Минскому шоссе в Подмосковье в сторону области перекрыто из-за столкновения трех грузовиков с полуприцепами. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В районе 77-го км Минского шоссе произошло ДТП с участием трех транспортных средств - грузовых автомобилей с полуприцепами. В настоящее время движение в сторону области перекрыто, для автотранспорта организован объезд по Можайскому шоссе", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины устанавливаются.

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