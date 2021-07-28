На Байкале у пассажирского катера загорелся двигатель

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Пожар на катере, на борту которого было не менее 15 пассажиров, произошел в среду на Байкале. По прибытии судна в поселок Турка в Республике Бурятия 12 человек с признаками отравления угарным газом обратились за медицинской помощью, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СК России на транспорте.

"Предварительно установлено, что 28 июля в вечернее время в акватории озера Байкал следовал катер по маршруту остров Ольхон - поселок Турка. На катере находились не менее 15 пассажиров, точное количество устанавливается. В пути следования на катере произошло задымление двигателя. При прибытии катера в поселок Турка 12 пассажиров с признаками отравления угарным газом обратились в местную больницу за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственная группа. Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.