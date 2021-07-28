Прокурор просит приговорить Любовь Соболь к двум годам ограничения свободы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Представитель прокуратуры в среду попросил приговорить бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь к двум годам ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарных норм в ходе запрещенной акции протеста, сообщили ТАСС в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

"Государственный обвинитель в прениях сторон просил признать Соболь Л. Э. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 236 (подстрекательство к нарушению санитарных норм) УК РФ, и назначить Соболь Л. Э. наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года", - сказали в суде.

Там добавили, что ограничения должны будут включать в себя требования не выходить из дома с 22:00 до 06:00, не посещать митинги, не выезжать за пределы своего муниципального образования. Соболь вину не признает, она попросила суд ее оправдать.

Фигурантами дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве, помимо Соболь, стали Олег Навальный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также некоторые активисты ФБК. В отношении ряда фигурантов дела, в том числе Соболь, дело выделено в отдельное производство.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с коронавирусом, которым было вынесено предписание оставаться дома.