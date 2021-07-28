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Не менее 16 человек погибли в результате наводнений на севере Индии

Еще двое пострадали

ТАСС, 28 июля. По меньшей мере 16 человек погибли и двое пострадали из-за паводка, вызванного мощными муссонными ливнями в северном индийском штате Химачал-Прадеш. Об этом в среду сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По его информации, наводнения во вторник обрушились на три района штата. Двое погибли в районе Чамба, четыре человека в районе Куллу и 10 погибших в Лахаул-Спити.

В Индии начался сезон муссонных дождей. Сообщения о наводнениях и инцидентах, связанных с мощными ливнями, приходят с разных концов страны. На прошлой неделе в западном штате Махараштра погибли более 190 человек.

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