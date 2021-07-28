Ростуризм рекомендовал туристам в Анталье, где горит лес, не покидать территорию отелей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ростуризм рекомендовал российским туристам в турецкой Анталье, где горит лес, не покидать территорию отелей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Ростуризм на связи с генконсульством России в Анталье и туроператорами. Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей", - сказали в Ростуризме.

Ранее в генконсульстве РФ в Анталье сообщили ТАСС, что граждане России, находящиеся в Турции, на данный момент не обращались в генконсульство. Дипломаты уточнили, что "не было обращений от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат". Все туристические экскурсии в этом регионе приостановлены и аннулированы до нормализации ситуации.

В администрации Антальи указали, что пожар не представляет опасности для туристических объектов, а информация о возможных жертвах не поступала. Возгорание произошло около полудня в ближайшем к Манавгату лесном массиве. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. В администрации Антальи подчеркнули, что это самый сильный пожар, с которым они сталкивались.