Антикоррупционные органы Украины просят суд взять Януковича с сыном под стражу

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подали в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу и его сыну Александру. Об этом в среду сообщило НАБУ.

"Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления служебным положением", - отмечает в сообщении телеграм-канала НАБУ.

Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", ч. 3 ст. 209 УК ("Отмывание доходов, полученных преступным путем"), его сын проходит по этим же статьям как соучастник. НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного дела насчитывают более 1,5 тыс. томов.

Ранее Высший антикоррупционный суд отказал антикоррупционным органам в просьбе взять под стражу Януковичей по делу о "Межигорье". Как сообщили корреспонденту ТАСС в адвокатском объединении Averlex, которое отстаивает интересы Януковича-старшего, согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, меру пресечения можно избирать только в случае, если лицо пребывает в международном розыске и его местонахождение неизвестно. "Однако места временного проживания и Виктора Януковича, и Александра Януковича давно и достоверно известны правоохранительным органам, они их не меняли", - отметили в Averlex.

Генпрокуратура Украины с 2014 года расследует дело о завладении госимуществом - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье", в рамках которого подозреваемым является Виктор Янукович. В июле 2015 года имущество резиденции было арестовано, в 2017 году земельные участки "Межигорья" передали государству. Суд тогда признал недействительными договоры, по которым правительственная резиденция в 2007 году выбыла из государственной собственности.

После отъезда в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранительные органы возбудили против него несколько уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой бывшего президента.